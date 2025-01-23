Снижение мобилизационного возраста: ставит ли это требование администрация Трампа — МИД Украины

Этот вопрос не будет приоритетным для украинской стороны во время контактов с Вашингтоном.

Снижение мобилизационного возраста в Украине пока не обсуждалось с представителями администрации Трампа, поскольку официальные контакты еще не начались. При этом для украинской стороны этот вопрос не будет приоритетным.

Об этом сообщил на брифинге 23 января спикер МИД Украины Георгий Тихий.

“Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты не начались. Когда они начнутся, сможем вас проинформировать, какие обсуждаются темы, в каком виде. Сейчас просто рано об этом говорить”, — отметил он, отвечая на вопрос, ставит ли новая администрация Белого дома требование о снижении мобилизационного возраста для украинцев.

Также читайте Кого не могут мобилизовать в Украине в 2025 году: полный список исключений

При этом пресс-секретарь МИД подчеркнул, что этот вопрос не будет приоритетным для украинской стороны, поскольку Украина нуждается больше в оборонных возможностях — в большем количестве и быстрее.

“У нас есть войска и люди, которые недовооруженные. Потребность оружия не перекрывает количество подразделений и бригад. Приоритетной задачей является предоставление дополнительных возможностей и определенных типов возможностей”, — отметил Георгий Тихий.

Напомним, западные партнеры снова начали обсуждать вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

Читайте также: