Снижение мобилизационного возраста: Умеров прокомментировал заявления о якобы "давление" США

В настоящее время этот процесс проходит согласно действующему законодательству.

В Минобороны прокомментировали заявления о якобы давлении США на Украину по поводу снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Да, мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге 18 октября.

По его словам, о мобилизации обсуждений не было, а комментировать слухи вообще неуместно.

"Когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон, в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", — констатировал министр.

Он добавил, что иногда проходят обсуждение этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25.

“Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем по всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады”, — подытожил Умеров.

Напомним, посол Украины в Великобритании, бывший командующий украинской армией Валерий Залужный не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин.

Читайте также: