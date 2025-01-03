Снижение мобилизационного возраста в Украине: что говорят об этом бойцы ВСУ

Оптимальный возраст мобилизации в Украине от 22 лет. Ведь военные старше 50 лет тяжело выдерживают нагрузку.

Такое мнение высказал сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым вэфире "Ранок.LIVE".

Военный поддерживает идею понижения мобилизационного возраста. Ведь, отмечает он, молодежь лучше приспосабливается и быстрее овладевает новыми знаниями.

Молодежь легче научить. Она скорее схватывает информацию. В предыдущих подразделениях мог быть инструктором и работал с мужчинами 50+, так они не тянут... Тем более в штурмовых подразделениях", — подчеркнул Александр Колым.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в соответствии с действующим законодательством. За нарушение предусмотрены штрафы и даже тюремный срок. Чем грозит игнорирование повестки – читайте в материале ТСН.

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