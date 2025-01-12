Снижение мобилизационного возраста в Украине: что требуют от Зеленского и чего ожидать украинцам

В Украине говорят, что на фронте нужны не люди, а оружие.

Западные партнеры снова начали обсуждать вопросы снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

Верховная Рада имеет другое видение, а президент Владимир Зеленский отмечает, что на фронте нужно больше оружия.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Мероприятие настаивает

В прошлом году администрация президента США Джо Байдена призвала Украину снизить возраст мобилизации от 25 до 18 лет. Как считают в США, таким образом, Киев сможет усилить боеспособность армии.

Неназванный представитель администрации Белого дома сообщал Reuters, что расширение мобилизации и дополнительная живая сила могут сыграть ключевую роль на поле боя.

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Каксообщает The Washington Post официальные лица США также предупреждали, что дефицит личного состава в украинской армии сейчас "более критический, чем дефицит оружия".

Теперь снова в США настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. В администрации новоизбранного президента Дональда Трампа говорят, что именно призывной возраст – одна из проблем человеческих ресурсов на фронте.

Будущий советник национальной безопасности Майк Уолтц отмечает, что Украина должна стабилизировать линию фронта, чтобы можно было заключить какое-либо соглашение. По его мнению, снижение мобилизационного возраста помогло бы привлечь сотни тысяч новых солдат.

"Это не только боеприпасы или выписки дополнительных чеков (предоставление дополнительных вооруженных пакетов помощи Украине – ред.). Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить определенное соглашение", — подытожил советник Трампа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о необходимости непростых решений для Украины по мобилизации граждан. По его словам, даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что Украина должна была бы провести более широкую мобилизацию населения для более эффективного противостояния российской агрессии. В подкасте Leading чиновник заявил, что украинский подход к мобилизации всегда оставлял для него вопросы, поскольку, по его словам, в стране не было массового призыва.

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Эксминистр обороны Британии Бен Воллес убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен позволить мобилизацию мужчин младшего возраста, а также женщин.

Такого же мнения придерживается и представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. По его словам, позиция Вашингтона по мобилизации донесена в Киев. Он отметил, что в случае сокращения мобилизационного возраста США и союзники смогут полностью экипировать новобранцев.

Что говорят украинские политики

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что в Верховной Раде пока нет никаких законопроектов по этому вопросу.

"Очень много каких-то манипуляций происходит на эту тему. Но нет в Верховной Раде, Верховная Рада не рассматривает (законопроекты по снижению мобилизационного возраста – ред.)", – заверила нардепка.

По словам депутата, вопрос снижения мобилизационного возраста разъединяет общество и добавляет тревоги.

Член комитета ВР по национальной безопасности Федор Вениславский также добавил, что не рассматривают в ВР и принудительную мобилизацию женщин.

В то же время, украинские законодатели предлагают другие компромиссы, а именно снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицал подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет, а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает такую идею " странной ".

По словам Подоляка, некоторые партнеры хотят отправить на фронт человека, не предоставив необходимого оружия. Подоляк считает, что такие заявления являются отголоском неготовности брать на себя ответственность.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что снижение мобилизационного возраста вряд ли будет до 18 лет. В интервью ВВС он рассказал, что более вероятно частичное снижение возрастного порога – на 1-2 года.

"Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И что наиболее важно – до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества", – сказал дипломат.

Позиция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы со стороны некоторых мировых лидеров о снижении мобилизационного возраста – это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.

По его словам, на фронт нужно привлекать новейшие технологии и дальнобойное оружие. По его мнению, очень важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.

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В своем выступлении на заседании Европейского Совета он замечал, что у Украины достаточно сформированных бригад, которым не хватает оружия и укомплектования.

"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница – 20 лет этому лицу или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические способности военного, а мы обращаем внимание на то, что у нас есть "голые" бригады, которые не укомплектованы прежде всего оружием. .Мне кажется, что это не очень справедливо", – сказал президент.

Призывы лидеров о призывном возрасте он называет "политическими играми".

Что говорят военные

Руководитель фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает, чтобы спасти страну нужно снижать мобилизационный возраст до 20 лет. В то же время, аналогичное требование США он считает лицемерным.

По мнению военного, в тех условиях, которые мы имеем сейчас, мы все равно придем к этому решению или будем дальше проигрывать.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко считает, что в конце концов Украине придется прийти к принятию решения по этому вопросу и изменить подход к мобилизации в целом.

"Это мое мнение, но, к сожалению, мы к этому придем. От 18 или с 20 лет – это уже другой вопрос", – сказал Муженко в интервью "Радио Свобода"

Сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым также поддерживает идею понижения мобилизационного возраста. Он считает, что молодежь лучше приспосабливается и быстрее овладевает новыми знаниями.

Оптимальный возраст мобилизации в Украине от 22 лет. Ведь военные старше 50 лет тяжело выдерживают нагрузку.

"Молодежь легче научить. Она скорее схватывает информацию. В предыдущих подразделениях мог быть инструктором и работал с мужчинами 50+, то они не тянут... Тем более в штурмовых подразделениях", подчеркнул Александр Колым.

Командир батальона "Ахиллес" 92 бригады ВСУ Юрий Федоренко считает, чтобы даже в мирное время все мужчины и женщины начинали обязательную военную службу с 18 лет,передает The Washington Post.

Он рассказал, что "такое решение не популярно", однако оно дает действовать превентивно, чтобы предотвратить войну.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что после 28 февраля часть забронированных украинцев мобилизуют

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