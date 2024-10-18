Снижение мобилизационного возраста в Украине: Зеленский сделал заявление

В Украине мобилизуют мужчин в возрасте от 25 лет.

Пока в Украине мобилизация с 18 лет не предусматривается. Впрочем, партнеры хотят, чтобы мобилизационный возраст снизили.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне 18 октября.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. У нас мобилизация от 25 лет. Мы пока не видим — для чего вводить эти изменения. Я считаю, что сегодня это опасно. Для этого есть инструмент. У Минобороны есть контракты. И есть возможность контрактоваться по своей воле. Скажем так, Министерство обороны должно предлагать специальные контракты.

По словам президента, пока планов о мобилизации от 18 лет нет.

Напомним, советник руководителя Офиса президента, экснардеп Сергей Лещенко заявил, что Соединенные Штаты якобы давят на Владимира Зеленского, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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