Снижение мобилизационного возраста в Украине: Зеленский сделал заявление

Сейчас в Украине снижение мобилизационного возраста не предполагается.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

По словам президента, в Украине не будут снижать мобилизационный возраст. При этом для желающих будут предлагать контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг мобилизационного возраста.

"Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов на службу в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста, но желающих проявить себя в защите родины. Эти контракты будут иметь ощутимую мотивационную составляющую. Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени за счет контрактов, а не только мобилизации", – заявил президент.

Также глава государства сообщил, что произойдет изменение подходов к управлению в армии. Кроме того, должна быть создана должность военного омбудсмена — это должен быть человек, "который пользуется доверием у военных".

Напомним, Зеленский сделал заявление об электронной системе перевода в ВСУ. По словам президента, этой системой уже воспользовались более 500 военных.

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