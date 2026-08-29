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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Снижение мобилизационного возраста до 55 лет: у Зеленского дали ответ и заговорили об изменениях

В Офисе президента поддерживают введение четкого срока военной службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Мобилизация.

Мобилизация. / © ТСН.ua

В Украине сейчас не планируют снижать верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет. В то же время, в приоритете введения четкого срока военной службы и постепенный переход в контрактную армию.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами.

«Об уменьшении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет я ничего не слышал. Пока таких планов, насколько мне известно, нет», — сказал он.

По словам представителя ОП, Украина должна постепенно двигаться к модели контрактной армии. Такая модель должна предусматривать понятные для военнослужащих условия и сроки службы.

«По срокам службы, я абсолютно поддерживаю четкий и понятный срок службы. Это поддерживает Президент, и мы постоянно ищем формат решения этого вопроса», — подчеркнул Палиса.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ранее секретарь оборонного комитета ВРУ Роман Костенко заявил, что в Генштабе обсуждают введение ограничений по призыву граждан старше 50 или 55 лет. Впрочем, он добавил, что сейчас «никаких инициатив по этому вопросу в парламенте не зарегистрировано».

В то же время, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ежемесячно нужно мобилизовывать по меньшей мере 30 тысяч человек, чтобы сохранить государственность и сформировать условия для развития страны.

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