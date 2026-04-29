Снижение мобилизационного возраста: эксперт объяснил ключевые условия для Украины

Снижение мобилизационного возраста в Украине требует взвешенного подхода, надлежащей подготовки военных и максимальной сохранности их жизней.

Об этом говорит военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире «Київ24».

Международный опыт, по его словам, демонстрирует, что привлечение более молодых военнослужащих может быть эффективным. В частности, в США и Израиле к выполнению боевых задач активно привлекают молодежь от 19 лет.

В то же время, по его словам, ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без должной военной подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям.

Эксперт подчеркивает, что государство должно обеспечить системную подготовку военных, чтобы они могли эффективно выполнять боевые задачи и одновременно минимизировать риски для жизни.

Снижение мобилизационного возраста в Украине: что известно

На фоне этих обсуждений командир взвода 13-й бригады НГУ «Хартія» Юрий Бутусов выступил с предложением пересмотреть подходы к мобилизации и снизить мобилизационный возраст до 23 лет.

Дискуссия по этому вопросу продолжается и, как отмечают эксперты, решение должно учитывать как потребности фронта, так и долгосрочные последствия для общества и армии.

