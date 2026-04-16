Снижение прайс-кепов обвалило импорт и остановило газовую генерацию: рынок потерял до 20% ресурса — Кудрицкий
Отключение электроэнергии в начале апреля стало следствием административного снижения прайс-кепов, а не только погодных условий или атак. Об этом заявил эксочельщик НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам , решение Нацкомиссии по энергетике по предельным ценам напрямую повлияло на баланс системы, ограничив как импорт, так и внутреннюю генерацию.
«Отключения были из-за того, что НКРЭКУ с 1 апреля установил предельные цены на электроэнергию для небытовых потребителей», — отметил он.
Кудрицкий подчеркнул, что установленные уровни цен оказались ниже себестоимости производства для газовых станций, из-за чего большинство таких мощностей прекратили работу.
В то же время резко сократился и импорт электроэнергии из ЕС, являющийся критическим источником покрытия спроса.
"Импорт из ЕС обвалился сразу на 60%, а вместе с газовой генерацией это 15-20% покрытия потребления", - подчеркнул он.
По словам Кудрицкого, в результате рынок потерял значительную часть доступного ресурса, что и привело к отключениям даже при отсутствии сильных морозов или массированных обстрелов.
Ранее член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая отмечала, что несмотря на наличие спроса и технических возможностей импорта, решение Регулятора фактически заблокировало доступ к европейской электроэнергии.