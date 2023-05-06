Снижение предельного призывного возраста в Украине: правительство поддержало предложение Минобороны

Возраст пребывания на военном учете для призывников в Украине предлагают снизить на 2 года.
В пятницу, 5 мая, Кабинет министров решил рекомендовать Верховной Раде принять закон, которым предельный возраст призывников ограничат до 25 лет.
Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
По его словам, на заседании правительства был одобрен проект документа "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
"Проект предусматривает внесение изменений в законодательство о снижении предельного призывного возраста с 27 лет до 25 лет и, соответственно, возраста пребывания на военном учете для призывников", — сообщил Мельничук.
Таким образом правительство поддержало инициативу Минобороны по уменьшению предельного призывного возраста в стране.
Ранее в Минобороны сообщили, что в условиях военного положения пребывания на военном учете призывников до 27 лет считают нецелесообразным.
В оборонном ведомстве отметили, что длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что "значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации”.
Напомним, ситуация с мобилизацией или призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много недостатков.
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