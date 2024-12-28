Снижение призывного возраста, демобилизация и ситуация на фронте: большое интервью эксголовкома Муженко

У Покровска большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. В то же время ВСУ остаются в Курской области, чтобы помешать продвижению врага вглубь Украины.

Такое мнение высказал главнокомандующий ВСУ времен президентства Петра Порошенко в 2014-19 годах, ныне ведущий научный сотрудник Центрального НИИ ВСУ генерал Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас о демобилизации можно говорить только теоретически, ведь на практике это нереально. Более того, Украине в конце концов придется снизить мобилизационный возраст – вопрос только когда и на сколько.

Какие планы у России в отношении Покровска

По мнению Виктора Муженко, российская оккупационная армия не планирует напрямую захватывать Покровск, а пытается заблокировать город. Такой сценарий "выгоднее" для россиян, потому что позволяет минимизировать собственные потери и одновременно создает "значительные проблемы" для украинских Сил обороны.

"Это будет намного дешевле для них, с точки зрения и ресурсов, возможно, не ресурсов, а с точки зрения потерь своих. И сейчас они это и делают. Они обходят с юга, планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. И даже зайти в Днепропетровскую область", – отметил эксголовком.

Он пояснил, что россияне хотят обойти Покровск с юга и заблокировать стратегические транспортные пути, в частности, линию Славянка-Межевая. Это значительно ограничит логистику города и создаст реальную угрозу окружения не только Покровска, но и Мирнограда и окрестных сел.

"Если восточнее этой линии перерезать железнодорожные пути, два направления и две идущие там автомагистрали, то это сразу ограничивает поставки Покровска. То есть логистику обрезает. Остается только еще одно направление — это на Доброполье и на Лозовую. Там есть еще с севера на юг .Где-то в районе Доброполья или, возможно, где-то Раденское. Перерезается и это, тогда Покровск фактически оказывается в окружении", – отметил Муженко.

Он подчеркнул, что в случае реализации этого сценария последствия могут быть "крайне опасными".

"Это будет означать, что мы фактически Донбасс оставили россиянам. Такое развитие событий является одним из возможных вариантов действий российской армии и требует решительных действий со стороны украинского военного командования", – подчеркнул бывший главнокомандующий.

Почему ВСУ не выходят из Курщины

По словам Муженко, ВСУ остаются в Курской области, чтобы российские оккупанты не могли продвигаться вглубь украинской территории на этом направлении.

"Если мы ослабим ту группировку, то противник будет иметь шансы еще быстрее продвигаться. Это во-первых. Во-вторых, там создана определенная группировка, которая на сегодняшний день, пожалуй, достаточна для того, чтобы проводить такие активные действия, при нашем отступлении тем. больше. Следующее. Если мы сейчас ведем бои на территории Курской области Российской Федерации, то при нашем уходе мы переносим эти действия уже на территорию Украины. Сумской области. И здесь возникает вопрос, что, грубо говоря, пылают дома не только в тех российских селах, но и уже в украинских селах.

По его мнению, Курская операция уже успешна благодаря удачно реализованному принципу "внезапности". Она также обладала мощным политическим и имиджевым эффектом, но ее формат, сроки и целесообразность рейдов вызывает сомнения.

Муженко также подчеркнул, что операция пока не завершена, поэтому ее подлинные цели остаются неизвестными.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Эксголовком отметил, что общая мобилизация остается одним из ключевых элементов обеспечения обороноспособности Украины. Поэтому Украине все же придется снизить мобилизационный возраст и в целом изменить подход к мобилизации, в частности, непосредственному призыву на фронт силовиков.

"Это мое мнение, но, к сожалению, мы к этому придем. От 18 или от 20 лет – это уже другой вопрос. Вопрос в том, будут ли изменены подходы, например, привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые есть военнообязанности". пенсионерами силовых структур. Возможность ротаций в этих структурах с тем, чтобы младших, энергичных и более пригодных отправить в боевые. военные части Возможно, тогда этот вопрос будет решен или на время отсрочен", — сказал Муженко.

Возможно ли установление четких сроков военной службы

Эксголовком считает, что когда количество мобилизованных будет устраивать военное командование, тогда сначала появится возможность производить регулярные ротации, а в дальнейшем, возможно, можно будет проводить частичную демобилизацию. Но сегодня у Украины нет практической возможности установить четкие сроки службы.

Также читайте Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

"Теоретически такая возможность [установления четких сроков службы – ред.] есть. А практически ее на сегодняшний день не существует. Почему? Потому что, если нам (это безотносительно, просто относительные показатели) нужно призвать ежемесячно 30 тысяч для пополнения потерь, пополнения тех частей, выполняющих задачи, и для возможного формирования дополнительных воинских частей, частей резерва, а мы призываем вдвое меньше, 15 тысяч или даже 20 тысяч, это говорит о том, что мы не сможем никогда обеспечить такую ротацию, чтобы отслужил, а на их место – сколько уволилось, столько должно прийти. А мы сейчас не можем обеспечить объективное уменьшение численности личного состава. подразумевают раненые, погибшие, больные", – сказал Муженко.

По словам бывшего начальника Генштаба, речь даже не идет о возможных увольнениях.

"Когда будет мобилизация [общая – ред.], мы сможем доукомплектовывать воинские части и иметь возможность создавать резервные воинские части. Когда эта численность нас будет устраивать, мы сможем тогда ротировать этих людей на первых этапах, а в дальнейшем, возможно, можно будет и увольнять. Пока мы не выйдем на перекрытие вот этого текущего некомплекта, мы даже не можем вести. речь о возможных увольнениях", – объяснил бывший главком.

Муженко также добавил, что в РФ, несмотря на массовую призывную кампанию, армия сталкивается с такими же проблемами.

"Осенью 2022 года они призвали 300 тысяч мобилизованных. А потом уже вопросы решали именно через контракт, дополнительные выплаты и прочее. Это как раз вопрос по мотивации, в том числе материальной мотивации. И уже тоже возник вопрос возможности увольнения тех людей, которые отслужили 2 -2,5 года. И с июня месяца по всем их СМИ, телеграмм-каналам проходит, что Путин думает: от 1 сентября можно будет увольняться, уже отбор людей проведен, потом с 1 декабря, условно говоря, потом перед новым годом.

Как отреагировали в армии на увольнение Залужного "по состоянию здоровья"

По словам Муженко, увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с военной службы "по состоянию здоровья" из-за ВЛК вызвало неоднозначную реакцию у профессионального военного сообщества. Оценки такому шагу каждый давал разные.

Также читайте ВСУ восстановили утраченные позиции возле Северска: как изменилась ситуация на фронте

"Видимо, те генералы, которые тоже увольнялись "по состоянию здоровья", его [Валерия Залужного – ред.] и поддерживали... Это был единственный выход уволиться во время правового режима военного положения, во время войны", — отметил генерал .

Однако у большинства офицеров и генералов, утверждает Муженко, такое увольнение из рядов ВСУ вызвало удивление и даже осуждение.

"Думаю, основная реакция была — это осуждение таких действий. По крайней мере, увольнявшиеся до этого ранее генералы и офицеры, которые проходили еще службу, были очень удивлены таким шагом", — сказал он.

Что сейчас можно посоветовать действующему Сырскому головкому

Виктор Муженко считает, что действующему главкому Александру Сырскому следует просто сосредоточиться на выполнении своих функциональных обязанностей как военного лидера с высоким авторитетом для всех ВСУ.

"Одним словом очень трудно определиться, что я мог бы ему посоветовать. Есть ряд проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Это во-первых. Главное – я бы ему посоветовал просто сосредоточиться на выполнении своих функциональных обязанностей как именно военного лидера из высоким авторитетом для всех ВСУ. И этот авторитет, это лидерство, должны быть завоеваны его работой, его решениями, его способностью управлять процессами и, соответственно, дай Бог, чтобы его руководство и не только его, а всей системы привело нас к тому, чтобы мы могли остановить сначала эту агрессию, а затем и разгромить российские войска на территории Украины", – резюмировал генерал Муженко.

Напомним, издание Associated Press со ссылкой на собственные источники среди украинских бойцов сообщило, что ВСУ могут потерять большую часть захваченных территорий на Курщине. Сейчас на этом направлении продолжаются интенсивные бои из-за чего иногда невозможно эвакуировать погибших.

Читайте также: