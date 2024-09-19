Снижение призывного возраста мобилизации с 60 до 50 лет: готов ли на это Генштаб

Людей среднего и старшего возраста в Украине в разы больше молодых. Поэтому, если их вычеркнуть из мобилизационного ресурса, то даже тыловые части будут недоукомплектованы.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "УП".

Потребность в снижении предельного предела призывного возраста с 60 до 50 лет — это сложный вопрос, отмечает политик.

"По моему убеждению, нужно уменьшать, но если вы посмотрите на демографическую картинку Украины, то выясните, что людей среднего и старшего возраста у нас в разы больше, чем молодые. Если мы вычеркнем этих людей из списка мобилизационного ресурса, то даже некоторые тыловые и вспомогательные части просто будут недоукомплектованы", – говорит Рахманин.

Впрочем, он отмечает, что это его личная точка зрения. А в случае мобилизации решающей является позиция Генерального штаба.

"Генштаб считает, что пока, к сожалению, так вопроса не стоит. Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить об этом в обозримой перспективе", — рассказал Сергей Рахманин.

Напомним, нардепы разошлись во мнениях относительно того, будут ли мобилизовывать ребят 18-25 лет. В частности, Алексей Гончаренко утверждает, что ТЦК по-прежнему мобилизует ребят 18-25 лет, имеющих статус не призывников, а военнообязанных.

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