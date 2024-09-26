Снижение призывного возраста в Украине: нардеп объяснил, при каком условии придется ввести изменения

Украине придется пойти на понижение призывного возраста, если Россия решит провести новую мобилизацию.

Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире Radio NV.

Он отметил, что Россия однажды может все же объявить о мобилизации – несмотря на все страхи Кремля.

"И придется снова перепринимать законы, убирать оттуда все то, что мы там оставляли, — смотрителей, снижать призывной возраст и все эти вещи, которые являются основаниями, чтобы не быть мобилизованным, — если Россия вздумает увеличить свой контингент", — пояснил он.

По словам Костенко, Россия набирает ежемесячно столько же солдат, сколько теряет. Пока акцент россияне делают на контрактную службу, но если они хотят больших достижений на поле боя, им нужно больше живой силы.

"Но и мы набираем людей столько, чтобы едва им противостоять. И если они кардинально изменят свои подходы, нам нужно будет реагировать. Это будет очень большой вызов. И нужно сейчас прежде всего нашему президенту, потому что он Верховный главнокомандующий, для себя понять, готовы ли они к таким решениям, которые будут очень непопулярны. И они должны готовиться к ответу России, если это произойдет", — добавил нардеп.

Напомним, нардепы разошлись во мнениях относительно того, будут ли мобилизовывать парней 18-25 лет. В частности, Алексей Гончаренко утверждает, что ТЦК по-прежнему мобилизует ребят 18-25 лет, имеющих статус не призывников, а военнообязанных.

2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. И уже с момента вступления этого закона в силу в СМИ и соцсетях стали говорить о необходимости мобилизации с 20 лет.

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