Снижение температуры и снег в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на среду, 1 декабря

Снижение температуры и снег в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на среду, 1 декабря

Сегодня на дорогах местами возможна гололедица.

В среду, 1 декабря, в большинстве регионов Украины будет настоящая зимняя погода со снегом, местами также ожидается порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных, северных и Винницкой областях ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег и мокрый снег, ночью на Закарпатье, в Карпатах и в юго-восточных областях умеренный, местами значительный снег, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной и южной частях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза (в Карпатах 4-9° мороза), днем около 0°, в южной части 2-7° тепла.

В Киеве 1 декабря ночью также ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

В то же время синоптик Наталья Диденко также прогнозирует снег и еще порывистый ветер.

"Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления — шарфы не забудьте на шею, шапки на голову", — написала она на своей странице в Facebook.

Диденко также предупредила о гололедице и добавила, что в Киеве снег будет идти ночью и утром, а с обеда осадки будут постепенно прекращаться. 2-3 декабря, по ее прогнозу, потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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