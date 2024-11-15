В США обновили рекомендации по путешествиям в Украину: подробности

Несколько украинских областей теперь отнесены к уровню 3.

Государственный департамент США обновил рекомендации по путешествиям в Украину.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Вместо уровня 4 (do not travel) для всей страны сразу девять украинских областей теперь отнесены к уровню 3, что предупреждает об опасности американских граждан, но значительно облегчает визиты в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений", — отметила Макарова.

В области, для которых снижен уровень опасности, вошли Волынская, Львовская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и Житомирская.

"Очень благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес-активность. Это единственный путь к самодостаточности", — добавила посол.

Макарова считает, что решение Госдепа создает широкие перспективы развития новых возможностей для бизнеса в Украине.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что кандидат Трампа в госсекретари дал понять, что мир в Европе является "ключевым" для США.

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