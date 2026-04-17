Снижение мобилизационного возраста можно избежать: в Раде назвали, кого могут призвать

Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики Анатолий Остапенко (фракция «Слуга народа») заявляет о наличии мобилизационного ресурса, в частности среди военных пенсионеров и работников силовых структур, чтобы не снижать мобилизационный возраст в Украине.

Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Комментируя проведение реформы мобилизации, нардеп сообщил, что Министерство обороны сейчас разрабатывает соответствующие документы, и Верховная Рада будет их рассматривать после представления.

«По тем моментам, которые уже рассматривались в Верховной Раде, конечно, мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет эта война идти, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может применить увеличение мобилизационного ресурса и привлечение его к войне, и мы можем также тогда рассматривать законодательство, родины. Но я считаю, что у нас есть еще ресурсы для того, чтобы этого не делать», — сказал Остапенко.

«У нас много военнослужащих, которые считаются в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины. У нас очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору агрессии против нашего государства. И, конечно, я считаю, что мы должны разработать привлечение по разным уровням к защите Родины, которые находятся, как я сказал, на пенсии, но еще по возрасту должны защищать государство. Тогда силовые структуры, имеющие свои реестры, также там находятся люди, которые проходили службу, но сейчас почему-то не вовлечены в защиту Родины», — добавил нардеп.

Также депутат заявил о необходимости работы по привлечению добровольцев и иностранцев к защите Украины. «Почему? Потому что мы вымываем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать то же войско, и производить продукцию и дополнительную стоимость, которая у нас должна быть и из которой мы финансируем наши Вооруженные силы. Это не секрет, что вооруженные силы финансирует государство, а наши партнеры только нам дают средства на все остальное», — подчеркнул Остапенко.

Мобилизация в Украине: какие изменения могут ввести

Напомним, в Украине планируют реформировать ТЦК, разделив социальные функции и призыв по разным учреждениям, которые могут получить название «офисы комплектования».

Ранее мы писали о том, что 2 миллиона уклонян снимут с розыска, но для них готовят ограничения.

Также отметим, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15176, который несколько изменить правила работы военнослужащих ТЦК и СП. Работников предлагают обязать носить специальные нагрудные жетоны и представляться при обращении к гражданам. Это должно помочь отличить настоящих представителей ТЦК от мошенников.