Снизят ли мобилизационный возраст: в Раде сделали заявление о возможных изменениях

Снизят ли мобилизационный возраст

БОВП Пока у Верховной Рады нет планов снижать мобилизационный возраст в Украине. Впрочем, если Россия проведет масштабную мобилизацию, то обстоятельства, скорее всего, изменятся.

Об этом сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко для Telegraf.

По словам Горбенко, ТЦК призывает около 20–30 тысяч человек в месяц. Из них эффективно использовать в войске можно только половину. Для продолжения отпора врагу необходимо еще как минимум 100 тысяч эффективных бойцов.

Это должны быть молодые военные, умеющие работать с современными системами.

«Мы точно должны полностью реформировать подход в армии. Когда мы реформируем этот подход, вооружим войско современными дронами и НРК, то точно будем понимать, а кто нужен в войске. Честно говоря, молодежь, которая может руководить НРК, как на PlayStation в 500 километрах от линии фронта», — заявил народный депутат.

Несмотря на то, что в Украине пока не планируется снижать мобилизационный возраст, депутат сообщил, что для молодежи 18–22 лет, которая планирует выезжать за границу, могут ввести обязательное прохождение БОВП перед выездом.

По словам депутата, во время прохождения БОВП рекрутеры и психологи будут определять, «кто точно не хочет работать за 1000 евро в Польше», и предлагать «безопасные» должности в армии. К примеру, должности операторов дронов и наземных роботизированных комплексов.

Будут ли снижать мобилизационный возраст: мнение адвоката

Напомним, из-за длительной войны и выезда значительной части граждан за границу Украина сталкивается с критической нехваткой человеческого ресурса. На фоне этой ситуации народные депутаты рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва в армию.

Как сообщил адвокат Сергей Старенький, проблема дефицита кадров стоит очень остро, поскольку значительная часть военнообязанных мужчин уже покинула страну разными путями.

По словам эксперта, в парламенте обсуждают инициативу по снижению мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Кроме этого, рассматривается вариант введения новых ограничений на выезд за границу для молодежи младше 22 лет. Пока эти предложения находятся на стадии дискуссии.

