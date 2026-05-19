Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: в ОП дали четкий ответ

Мобилизация. / © ТСН

Реклама

В Украине продлено военное положение и мобилизацию, а Министерство обороны готовит комплексную реформу Сил обороны. Впрочем, даже ввиду этого в стране не планируют снижать мобилизационный возраст.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «24 каналу».

Кроме того, в ближайшее время власти не собираются ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.

Реклама

«В настоящее время вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда за границу не рассматривается», подчеркнул Палиса.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда такое решение все же может рассматриваться, представитель ОП допустил, что при определенных обстоятельствах этот вопрос могут поднять. Впрочем, сейчас это исключено.

«Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», — заявил Павел Палиса.

Снижение мобилизационного возраста — что известно

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время привлечения в службу мужчин 18–25 лет не планируют. По его словам, это невозможно, потому что иначе будет «уничтожено целое поколение» украинцев.

Реклама

В то же время, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун отмечает, что снижение мобилизационного возраста может плохо обернуться. Он объяснил, что украинцы, которым сейчас по 18-25 лет родились в то время, когда был самый низкий уровень рождаемости. Если многие погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей.

Дата публикации 16:16, 28.04.26 Количество просмотров 223 В Украине депутаты продлили закон о военном положении и мобилизации

Новости партнеров