Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: в ОП ответили

По состоянию на сегодняшний день снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Павел Палиса, передает «Суспильне».

«При понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения, на данный момент этот вопрос не на столе — я имею в виду снижение мобилизационного возраста», — сказал Палиса.

Также он прокомментировал решение правительства разрешить выезд за границу парням в возрасте от 18 до 22 лет.

«Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-нибудь профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что „вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию“, — заявил Палиса.

Советника главы ОП спросили, не подрывает ли это разрешение усилия государства привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 лет по новой программе.

«Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого другим вариантам», — подытожил он.

