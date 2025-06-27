Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: Умеров дал окончательный ответ

Мобилизация. / © ТСН.ua

Реклама

Пока в Украине вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Молодежь же до 24 лет может заключить контракт. Отчеты с фронта свидетельствуют, что подразделения с военными показывают эффективные результаты.

Об этом на встрече с журналистами заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, после анализа боевых действий, в которых участвовали бойцы 18-24, их военные командиры "высоко оценили выдержку, профессионализм и решительность" молодых защитников.

Реклама

"Контракт 18-24 - это добровольная программа. Любое решение по возрасту принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется", - подчеркнул Умеров.

Министр отмечает, что контрактники 18–24 – мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. Поэтому, говорит глава Минобороны, государство будет делать это, совершенствуя мотивационный пакет проекта.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №13229. Таким образом, в Украине в скором времени смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет. Да, они смогут подписывать годовые контракты.

Отметим, что в Украине увеличили объемы бронирования от мобилизации. Главное изменение состоит в бронировании 100% военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Реклама

Дата публикации 12:02, 06.05.25 Количество просмотров 1638 Житомирський ТЦК придумал еще один способ мобиллизации