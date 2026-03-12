"Сносят все на пути": Воздушные силы предупредили о новой тактике стай "Шахедов"

Стая дронов «Шахед» / © ТСН

Российские войска переходят к запускам дронов «Шахед» большими стаями, чтобы прорвать украинскую оборону. Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров объяснил, как работает новая модель атак врага.

Об этом Елизаров рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Новая тактика запуска «Шахедов»

Российские захватчики изменили тактику применения ударных беспилотников и теперь запускают дроны типа «Шахед» большими группами, пытаясь таким образом прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.

«Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться», — предупредил заместитель командующего ВС.

По его словам, даже размещение мобильных огневых групп в несколько эшелонов не гарантирует полного перехвата вражеских БпЛА. Если, например, на одном участке одновременно пролетает около 15 дронов, части из них все равно удается прорваться.

Именно поэтому Воздушные силы начали внедрять новую тактику противодействия беспилотникам и постепенно переходят на другую модель борьбы с такими атаками, отметил Елизаров.

Предупреждение Берлинской по дронам на 2026 год

К слову, руководитель проекта Victory Drones Мария Мария Берлинская предупредила, что в течение 12 — 18 месяцев война перейдет в фазу массированного применения автономных систем. Она прогнозирует трансформацию «Шахедов» в ретрансляторы и «дрономатки», использование LTE для дистанционного управления за тысячи километров и объединение воздушных, наземных и морских роботов в единую сеть.

Поскольку против Украины работают инженерные ресурсы России, Китая и Ирана, Берлинская призывает немедленно направить все национальные интеллектуальные и производственные мощности на развитие военных технологий, чтобы сдержать масштабное роботизированное вторжение, перед которым 2025 год может показаться периодом «малого количества дронов».