Снова без ВНО: в Минобразования рассказали, как в условиях войны планируют проводить вступительную кампанию-2023

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будет проходить вступительная кампания-2023 для украинских выпускников в условиях войны.

Об этом шла речь на брифинге касательно модели вступительной кампании в 2023 году в условиях военного положения.

Стоит отметить, что в этом году абитуриенты снова вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест. Так, на брифинге было отмечено, что в Украине уже согласована модель вступления в рамках усовершенствованного национального мультипредметного теста 2023 года.

Каким будет тест

В то же время министр образования Сергей Шкарлетт рассказал, что тест будет длиться 180 минут и будет состоять из двух обязательных предметов (украинский язык и математика) и одного из предметов по выбору. Три экзамена будут проводиться в один день.

Регистрация на поступление по модели национального мультипредметного теста в 2023 году стартует в апреле. Будет еще и дополнительная сессия, а вот специальной – как было в прошлом году – уже не будет. Пройти тестирование украинские учащиеся смогут и за рубежом. Где именно откроются пункты – объявят со временем.

Все льготные категории, участники с временно оккупированных или деоккупированных территорий будут иметь возможность поступать по дистанционной модели. "В течение трех месяцев они должны заключить договор, приехав в учебное заведение и приступив к учебе", — заметил министр.

Он добавил, что отдельная категория поступающих будет касаться заведений военного образования и специального языка обучения, куда будут поступать по их правилам приема.

Напомним, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего Закона, что является компетенцией Верховной Рады Украины. Поэтому украинский парламент должен в ближайшее время принять соответствующие решения касательно принятия в высшие учреждения образования в 2023 году.

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