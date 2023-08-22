"Снова будет без завтрака": пользователей насмешила реакция первой леди на объятия Зеленского с премьером Дании

Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку.
Пользователи Сети обратили внимание на реакцию первой леди Елены Зеленской, когда ее мужа во время поздравлений долго обнимала премьер Дании Мэтте Фредериксен.
Видео активно распространяется в социальных сетях.
На видео видно, как Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку. Рядом в этот момент находилась Елена Зеленская, которая, вероятно, приревнулась к Мэтте. Она подошла поближе к мужу и несколько раз провела рукой по его спине.
Пользователи с юмором отреагировали на ревность первой леди. Они пишут:
- "Снова кто-то будет без завтрака",
- "Что не сделаешь ради F-16",
- "Ой, эти обнимашки, я уже вижу, что его каждый раз ждет дома",
- "Ради F-16 можно".
@_zelenskiy._.volodymyr #оленазеленская #зеленский #зе ♬ Boombastic (Hot Shot 2020) — Shaggy
Напомним, Дания официально объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16.
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