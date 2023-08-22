"Снова будет без завтрака": пользователей насмешила реакция первой леди на объятия Зеленского с премьером Дании

Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку.

Пользователи Сети обратили внимание на реакцию первой леди Елены Зеленской, когда ее мужа во время поздравлений долго обнимала премьер Дании Мэтте Фредериксен.

Видео активно распространяется в социальных сетях.

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На видео видно, как Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку. Рядом в этот момент находилась Елена Зеленская, которая, вероятно, приревнулась к Мэтте. Она подошла поближе к мужу и несколько раз провела рукой по его спине.

Пользователи с юмором отреагировали на ревность первой леди. Они пишут:

"Снова кто-то будет без завтрака",

"Что не сделаешь ради F-16",

"Ой, эти обнимашки, я уже вижу, что его каждый раз ждет дома",

"Ради F-16 можно".

Напомним, Дания официально объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16.

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