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"Снова будет без завтрака": пользователей насмешила реакция первой леди на объятия Зеленского с премьером Дании

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2144
Время на прочтение
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"Снова будет без завтрака": пользователей насмешила реакция первой леди на объятия Зеленского с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Дании Мэтте Фредериксен / Фото: Офис президента Украины

Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку.

Пользователи Сети обратили внимание на реакцию первой леди Елены Зеленской, когда ее мужа во время поздравлений долго обнимала премьер Дании Мэтте Фредериксен.

Видео активно распространяется в социальных сетях.

На видео видно, как Мэтте взяла украинского президента за руку, обняла его и поцеловала в щечку. Рядом в этот момент находилась Елена Зеленская, которая, вероятно, приревнулась к Мэтте. Она подошла поближе к мужу и несколько раз провела рукой по его спине.

Пользователи с юмором отреагировали на ревность первой леди. Они пишут:

  • "Снова кто-то будет без завтрака",
  • "Что не сделаешь ради F-16",
  • "Ой, эти обнимашки, я уже вижу, что его каждый раз ждет дома",
  • "Ради F-16 можно".
@_zelenskiy._.volodymyr #оленазеленская #зеленский #зе ♬ Boombastic (Hot Shot 2020) — Shaggy

Напомним, Дания официально объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16.

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Дата публикации
Просмотры
2144
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