"Снова хороший день": в Генштабе порадовали украинцев цифрами потерь оккупантов за минувшие сутки

Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Российские оккупанты минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", — говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 72470 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 2698 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5501 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1730 (+2) ед,

РСЗО – 383 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 197 (+0) ед,

самолетов – 276 (+1) ед,

вертолетов – 257 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),

крылатые ракеты – 397 (+45),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4143 (+15) ед,

специальная техника – 154 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки поразили районы сосредоточения вооружения и военной техники и сбили 4 вертолета и 45 вражеских крылатых ракет.

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