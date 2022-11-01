"Снова хороший день": в Генштабе порадовали украинцев цифрами потерь оккупантов за минувшие сутки

Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Российские оккупанты минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", — говорится в сообщении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 72470 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2698 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5501 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1730 (+2) ед,
- РСЗО – 383 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 197 (+0) ед,
- самолетов – 276 (+1) ед,
- вертолетов – 257 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),
- крылатые ракеты – 397 (+45),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4143 (+15) ед,
- специальная техника – 154 (+0).
Данные уточняются.
Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки поразили районы сосредоточения вооружения и военной техники и сбили 4 вертолета и 45 вражеских крылатых ракет.
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