В Харькове снова произошло смертельное ДТП с Infiniti на том же месте: погибла женщина

По словам очевидцев, за рулем дорогой иномарки была девушка.
Спустя два дня после жуткого ДТП в Харькове, где 16-летний подросток на Infiniti протаранил Chevrolet, вследствие чего погиб один мужчина, на том же проспекте снова случилась авария. И снова в ДТП попал автомобиль Infiniti, водитель которого сбил насмерть пешехода.
Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.
По словам очевидцев, за рулем была девушка. Она сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Пострадавшая от удара отлетела и упала под колеса Ланоса, который не успел среагировать и переехал тело", — сообщает "Автомобильный Харьков".
Позже в полиции подтвердили эту информацию. Правоохранители сообщили, что в ДТП погибла 72-летняя харьковчанка.
Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.
"Водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась", - говорится в сообщении.
Напомним, что 26 октября еще одно столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.
27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.
Ранее отец харьковского мажора угрожал журналистке и послал ее в задницу.
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