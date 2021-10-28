В Харькове снова произошло смертельное ДТП с Infiniti на том же месте: погибла женщина

В Харькове снова произошло смертельное ДТП с Infiniti на том же месте: погибла женщина

По словам очевидцев, за рулем дорогой иномарки была девушка.

Спустя два дня после жуткого ДТП в Харькове, где 16-летний подросток на Infiniti протаранил Chevrolet, вследствие чего погиб один мужчина, на том же проспекте снова случилась авария. И снова в ДТП попал автомобиль Infiniti, водитель которого сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

По словам очевидцев, за рулем была девушка. Она сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Пострадавшая от удара отлетела и упала под колеса Ланоса, который не успел среагировать и переехал тело", — сообщает "Автомобильный Харьков".

Позже в полиции подтвердили эту информацию. Правоохранители сообщили, что в ДТП погибла 72-летняя харьковчанка.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.

"Водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась", - говорится в сообщении.

Facebook/Полиция Харьковщины

Напомним, что 26 октября еще одно столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

Ранее отец харьковского мажора угрожал журналистке и послал ее в задницу.

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