Снова лезут на крышу поезда: на Черниговщине током ударило двух 12-летних мальчишек

В Бахмаче поразило током двух парней

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В Бахмаче на Черниговщине двое 12-летних ребят получили поражение током, взобравшись на крышу грузового вагона.

Об этом передает ГСЧС в Черниговской области.

Отмечается, что два парня 2013 года рождения залезли на крышу грузового вагона, где их ударили током.

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Спасатели оперативно сняли пострадавших с вагона и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Железная дорога — не место для развлечений. Объясните детям чем опасные игры вблизи путей и следите за их досугом. Это может спасти жизнь», — обратились спасатели к родителям.

Волна убийственных развлечений подростков

Напомним, что в Украине в последнее время целая волна трагических инцидентов, когда подростки ради развлечений или селфи лезут на крышу поезда, где гарантированно получают удар током. Иногда эти случаи оканчиваются смертью малолетних.

Так, только в мае 2025 года:

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В прошлом месяце в Буче под Киевом тяжелые ожоги из-за такого «развлечения» получила 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя залезла на вагон и задела головой провода. Через 10 дней она скончалась в больнице.

А 13 марта на станции «Киев-Волынский» 12-летний подросток получил удар током на крыше электрички .