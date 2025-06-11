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- Украина
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Снова лезут на крышу поезда: на Черниговщине током ударило двух 12-летних мальчишек
В Украине очередной случай с залезшими на крышу поезда подростками, получившими удар током. На этот раз — на Черниговщине.
В Бахмаче на Черниговщине двое 12-летних ребят получили поражение током, взобравшись на крышу грузового вагона.
Об этом передает ГСЧС в Черниговской области.
Отмечается, что два парня 2013 года рождения залезли на крышу грузового вагона, где их ударили током.
Спасатели оперативно сняли пострадавших с вагона и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Железная дорога — не место для развлечений. Объясните детям чем опасные игры вблизи путей и следите за их досугом. Это может спасти жизнь», — обратились спасатели к родителям.
Волна убийственных развлечений подростков
Напомним, что в Украине в последнее время целая волна трагических инцидентов, когда подростки ради развлечений или селфи лезут на крышу поезда, где гарантированно получают удар током. Иногда эти случаи оканчиваются смертью малолетних.
Так, только в мае 2025 года:
на Полтавщине 12-летнего мальчика поразило током на крыше поезда
в Одессе 11-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона
В прошлом месяце в Буче под Киевом тяжелые ожоги из-за такого «развлечения» получила 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя залезла на вагон и задела головой провода. Через 10 дней она скончалась в больнице.
А 13 марта на станции «Киев-Волынский» 12-летний подросток получил удар током на крыше электрички .