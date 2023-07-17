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"Снова мост пошел "поспать": СБУ поэтично прокомментировала взрывы на Крымском мосту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
970
Время на прочтение
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"Снова мост пошел "поспать": СБУ поэтично прокомментировала взрывы на Крымском мосту

СБУ поэтически прокомментировала взрывы на Крымском мосту / Фото: Associated Press

В СБУ "объяснили" ситуацию со взрывами на Крымском мосту.

Служба безопасности Украины поэтично прокомментировала взрывы и повреждения на Крымском мосту, которые произошли в ночь на 17 июля на временно оккупированном полуострове.

Так, правоохранители опубликовали стихи в своем Telegram-канале.

"Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Но раз… Два! PS. Музыка — народная. Слова – СБУ", — говорится в сообщении.

После "бавовны" на Крымском мосту прошлым летом СБУ также публиковала стихотворение Тараса Шевченко на свой манер: "Светает, Мост хорошо пылает; Соловейко в Крыму СБУ встречает".

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя".

По данным источников, удар по Крымскому мосту – спецоперация СБУ и ВМС ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
970
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