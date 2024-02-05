"Снова на свободной земле": Украина вернула еще двоих детей из оккупации

На подконтрольную Украине территорию вернулись две девушки 15 и 16 лет.

Украина вернула еще двоих детей с временно оккупированных территорий Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей", — сказал Прокудин.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернулись две девушки 15 и 16 лет. Их семьи сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать из временно оккупированной части Херсона.

Сейчас и дети, и взрослые находятся в безопасности. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов рассказали шокирующие подробности о российском плену.

Также стало известно, сколько приемных детей оказалось на оккупированных территориях или депортировано в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь то количество, которое удалось установить официально

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