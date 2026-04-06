Снова нападение с ножом: в Харькове мужчина порезал военного ТЦК
В Харькове один из военнослужащих ТЦК из группы оповещения получил ранения в живот, а нападавший скрылся.
В Украине снова напали с ножом на военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий — на этот раз в Харькове. Военного с ранениями доставили в больницу.
Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.
«Во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданские граждане совершили нападение на военнослужащих», — говорится в сообщении.
В результате нападения один из военных ТЦК был ранен ножом в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Нападающий скрылся, его разыскивают.
Между тем в местных пабликах публикуют якобы кадры, как военному ТЦК его коллеги оказывают первую помощь.
Мобилизация в Украине — что известно об убийстве военного ТЦК во Львове
Напомним, что 2 апреля мужчина нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК и скрылся с места происшествия. Несмотря на усилия медиков, от травм, пострадавших скончался в больнице.
Задержанным оказался львовянин 1991 года.
Как оказалось, он является работником Львовской таможни. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет, или пожизненное за решеткой. Впоследствии появилась информация, что таможенник зарезал работника ТЦК, чтобы помешать мобилизации брата.
Могут ли военные ТЦК применять оружие
Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что военным ТЦК никто не запрещает использовать оружие, если есть угроза их жизни.
В комментарии ТСН.ua Федиенко объяснил свое заявление о применении оружия во время мобилизационных мер.