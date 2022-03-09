Снова не придерживаются обязательств: в Изюме не началась эвакуация из-за оккупантских обстрелов

Автобусы ждут, продолжаются переговоры при посредничестве Красного Креста.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуация людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.
"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны — продолжаются обстрелы", — говорится в сообщении Синегубова
По его словам, сейчас продолжаются переговоры при посредничестве Красного Креста: "Надеемся сегодня эвакуировать население и ввезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове".
- 9 марта Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных маршрутов эвакуации граждан.
- По словам вице-премьера Ирины Верещук, военные согласились прекратить огонь с 9:00 до 21:00 среды.