Снова не придерживаются обязательств: в Изюме не началась эвакуация из-за оккупантских обстрелов

Снова не придерживаются обязательств: в Изюме не началась эвакуация из-за оккупантских обстрелов

Автобусы ждут, продолжаются переговоры при посредничестве Красного Креста.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуация людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.

"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны — продолжаются обстрелы", — говорится в сообщении Синегубова

По его словам, сейчас продолжаются переговоры при посредничестве Красного Креста: "Надеемся сегодня эвакуировать население и ввезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове".