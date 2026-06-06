Снова неблагодарная Украина: как Польша устроила скандал из-за героев УПА, угрожая заблокировать вступление в ЕС

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Указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА» Владимир Зеленский подписал 26 мая. Уже 28 мая экспрезидент Польши Лех Валенса сообщил в соцсетях, что публично снял с груди украинский флаг за личное оскорбление со стороны «президента Украины, отдающего должное бандитам из УПА».

На следующий день, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла. Тогда же с мэрии Люблина сняли флаг Украины, который был там вместе с флагами Польши и ЕС четыре года. Чуть позже экспосол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул орден «За заслуги» второй степени, врученный ему президентом Зеленским. А экспосол Польши в Украине Ян Пекло связал присвоение почетного наименования подразделения ССО ВСУ с «серьезными имиджевыми проблемами у Зеленского».

В течение этой недели Украина на разных уровнях много раз снова благодарила Польшу за ее лидерскую роль и поддержку во время войны, отмечая, что название подразделения ССО ВСУ «имени Героев УПА» — это отнюдь не внутренняя политика, не попытка оскорбить Польшу, а выбор наших заслуживающих уважения военных. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал снизить градус эмоций, оставив вопрос всеобщей истории на рассмотрение специалистов-историков.

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук благодарил маршалка польского Сейма Влодзимежа Чажастого за взвешенную ответственную позицию, как и польский народ за солидарность, поддержку и открытые сердца. А заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк подчеркивала, что Украина имеет право на собственную память, так же, как Польша имеет право на свою, эти памяти могут быть разными, но они не должны быть враждебны и политизированы. Она напомнила, что 24 июня в Гданьске пройдет очередное заседание украино-польской парламентской ассамблеи, где планируется обсуждение и вопросов исторической памяти.

Но в Польше не слышат взвешенные аргументы со стороны Украины, требуя от Зеленского отменить указ. То есть, забрать у подразделения ССО ВСУ наименование «имени Героев УПА». Как польские политики в очередной раз сделали Украину и историческую память элементом предвыборной борьбы, и какие красные линии пересекли? Читайте в материале ТСН.ua.

Переписывание истории: почему Польша даже себя не слышит

В понедельник, 8 июня, состоится заседание Капитулы ордена Белого Орла, где по представлению Кароля Навроцкого рассмотрят вопрос лишения Владимира Зеленского высшего знака отличия Польши. Однако, даже если там решат забрать у украинского президента орден, решение еще предстоит одобрить премьер Дональд Туск. По данным источников Gazeta Wyborcza, он этому не помешает.

Однако довольно интересен в истории с орденом еще один момент. Относительно лишения Зеленского высшего отличия Польши к Навроцкому обратился депутат от «Конфедерации» Гжегож Плачек. Партия известна не только своей антиукраинской, но и пророссийской позицией. И это уже не в первый раз, когда «Право и справедливость» «солидаризируется» с «Конфедерацией». ТСН.ua писал, как протесты польских фермеров на границе в 2023-2024 годах, за которыми стояла Конфедерация, когда украинское зерно высыпали прямо на дорогу, поддерживала ПиС.

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Украинская общественность это не должна удивлять. Украина уже давно является заложником внутренней польской политики не только из-за вопроса общей исторической памяти. В Польше находятся более 1,5 млн украинцев. Отношение к ним со стороны поляков из года в год ухудшается. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованных в феврале этого года, 43% поляков заявили о неприязни к украинцам как к нации. Поэтому сообщения-реакции некоторых польских экспертов, что украинские «мигранты и беженцы в Польше могут поблагодарить президента Зеленского», выглядят очень угрожающе.

Сейчас самое распространенное мнение в Польше — что Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» подразделения ССО ВСУ исключительно из-за приоритетов внутренней политики. Некоторые польские эксперты вообще предполагали, что если в войне с Россией Украина не деоккупирует все свои территории, то начнет искать внешних врагов. Конечно, в соцсетях можно было увидеть и самые радикальные угрозы — перекрыть всю помощь идущей через Польшу Украине вместе с аэропортом Жешув-Ясенка.

При этом ни экспертное сообщество, ни тем более ПиС (на пророссийскую и антиукраинскую «Конфедерацию» вряд ли что-то подействует) не слышало не то, что «здоровые» комментарии и призывы украинских чиновников, экспертов и историков, но даже польских.

Так, например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дописывал в Х: «Если орден Белого Орла должен быть упразднен, то не стоит ли начать с царицы Екатерины, Муссолини…». К тому же этот орден также имеет бывший канцлер Германии Герхард Шредер (до мая 2022 года был председателем совета директоров «Роснефти» — Ред.), которого Путин недавно предлагал в качестве переговорщика ЕС с Россией.

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А Rzeczpospolita опубликовала обращение известных польских журналистов, общественных деятелей и представителей польской демократической оппозиции к польским политикам с призывом «опомниться», потому что «мы не воскресим убитых, а сожженные церкви не восстанут из пепла».

«Мы со стыдом наблюдаем за публичными заявлениями представителей польского политического класса, которые оплакивают „роковую ошибку“ Зеленского, читают украинцам лекции о „настоящей истории“, кричат об образе польской памяти и разжигают пробужденные антиукраинские фобии», — говорится в тексте обращения.

Помощь и вступление в ЕС: как правительство Туска умыло руки

Следующая важная дата для Польши — парламентские выборы осенью 2027 года. Так что скандал, который подняли польские политики после решения Зеленского о присвоении почетного наименования подразделения ССО ВСУ, и теперь он охватил все экспертное сообщество и соцсети, можно смело считать стартом предвыборной кампании.

И снова, как и во время протестов польских фермеров на украинской границе, правительство Туска делает вид, что ничего не происходит, теряя контроль над ситуацией, пока Навроцкий говорит, что Украина не готова быть частью ЕС, а вицеспикер Сейма и член «Конфедерации» Кшиштоф Босак (был непосредственным участником блока2 украинской границы2) блокировать вступление Украины в ЕС

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Об уровне, на который вышла в эти дни дискуссия в Польше, очень красноречиво говорит следующий факт: бывший польский премьер Лешек Миллер назвал Павла Коваля, главу комитета Сейма по иностранным делам», «бандеровской пятой колонной в Польше». Поводом стали высказывания Коваля о том, что хотя решение Киева действительно негативно воспринимается польским обществом и бьет по чувствительным темам, заявления Миллера и других играют на руку российской пропаганде.

Однако, как и при блокировании фермерами украинской границы, за действиями которых стояли абсолютно конкретные политические силы, так и сейчас правительство Дональда Туска умывает руки. Возвращаясь с саммита ЕС-Западные Балканы в Черногории, премьер Польши заявил, что «украинская сторона сама привела к этой проблеме, пусть теперь ищет решение».

После такого заявления польского премьера Украина вполне может задать встречный вопрос: как тогда быть с решением Сейма от июня 2025 г. об установлении 11 июля Днем памяти «жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой» в 1939-1944 гг.; и «антибандеровским законом» Навроцкого, который в итоге Сейм не принял.

Извинился ли кто-нибудь у Украины за эти вещи? Как и за активное раздувание антиукраинской истерии во время президентской предвыборной кампании в Польше?

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В пятницу, 5 июня, в Варшаву прибыл глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. У него уже были встречи в польском МИД, где заместитель министра иностранных дел Марчин Босацкий «изложил позицию Польши, подчеркнув, что решение президента Украины вызвало боль и возмущение в польском обществе, которое поддерживает Украину». Также у Кирилла Буданова будет встреча с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем.

Накануне польский министр обороны написал большое письмо украинцам, обнародовав аналогичное обращение на YouTube, призывая Зеленского пересмотреть свое решение. Однако его обращение не получило широкое распространение в Украине. Гораздо больше украинская общественность обсуждала открытое письмо Зеленского Путину, в котором украинский президент призывает к личной встрече и немедленному прекращению войны.

Как видим, Украина стала элементом парламентской предвыборной кампании в Польше. Так что градус антиукраинской истерии, которую польские политики даже не пытаются обуздать, будет только расти. Некоторые украинские эксперты справедливо пишут: если польские политики хотят смены почетного наименования «имени Героев УПА» подразделения ССО ВСУ, пусть приезжают в Украину. Тем более после вступления в должность президента Кароль Навроцкий так и не доехал до Киева.

«Название подразделения было выбором наших военных. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизнь держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели ничего антипольского не мысли. Для них речь шла о тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий», — подчеркнул Андрей Сибига.

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Дата публикации 19:53, 05.06.26 Количество просмотров 59 Путин ответил на письмо Зеленского! Обиделся на упоминание о возрасте и отказался от встречи!

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