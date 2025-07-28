Снова непогода: где сегодня в Украине ожидаются дожди и шквалы

Погода испортится / © unsplash.com

Реклама

Сегодня, 28 июля, в Украине ожидается облачная погода. В то же время в некоторых областях пройдут сильные дожди.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно. Прогнозируется осадки с грозами. Температура днем будет составлять +23…28°С.

Реклама

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Киевской и Черкасской областях местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков.

Температура днем +29…34°С. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара в пределах +35…38°С, а в северных областях будет +27…32°С.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Реклама

В Киеве облачно с прояснениями. В области умеренный, местами дождь, гроза, днем в отдельных районах и град.

Ранее синоптики сообщили, каким будет август в Украине. В частности, метеорологи предусматривают август с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.