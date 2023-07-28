"Снова российский террор": Зеленский показал, куда попала ракета в Днепре (видео)

В настоящее время все необходимые службы прибыли на место происшествия.

Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", — написал глава государства.

Он сообщил, что уже провел разговоры с СБУ МВД, ГСЧС и руководителем ОВА.

Также президент сообщил, что в настоящее время все необходимые службы прибыли на место происшествия.

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все справедливости ради", — написал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удар по Днепру! Зеленский показал, куда попала ракета!

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее сообщали, что стало известно о трех раненых в результате удара по Днепру.

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