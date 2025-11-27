- Дата публикации
Категория
Украина
Снова с отключениями: где и когда не будет электричества 28 ноября
По указанию «Укрэнерго» графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.
Завтра, 28 ноября, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очереди.
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в Yasno объяснили причину, почему вы платите за свет, отключаемый на 10 часов.