- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 1 мин
Снова с отключениями: где и когда не будет электричества 4 декабря
По указанию «Укрэнерго» графики отключений в четверг, 4 декабря, будут применяться на протяжении всех суток.
Завтра, 4 декабря, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство председателей ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в Yasno объяснили причину, почему вы платите за свет, отключаемый на несколько часов.