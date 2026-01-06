- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1620
- Время на прочтение
- 1 мин
Снова с отключениями: где и когда не будет электричества 7 января
Завтра, 7 января, в Украине будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.
Напомним, что в городе Славутич в результате российской атаки минувшей ночью до сих пор проблемы с электроснабжением.