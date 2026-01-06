ТСН в социальных сетях

Снова с отключениями: где и когда не будет электричества 7 января

Завтра, 7 января, в Украине будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Отключение света 7 января

Отключение света 7 января / © ТСН.ua

Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.

Напомним, что в городе Славутич в результате российской атаки минувшей ночью до сих пор проблемы с электроснабжением.

