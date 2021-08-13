Снял белье, трогал и снимал на телефон: в Бердянске работник детского лагеря развращал 10-летнюю девочку

Девочка рассказала родителям о приставаниях к ней вожатого, а те мгновенно сообщили правоохранителям.
В Бердянске Запорожской области 18-летний юноша, который работал вожатым в детском оздоровительном центре, развращал 10-летнюю воспитанницу. Родители ребенка обратились в полицию и развратника задержали.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
В Бердянске Запорожской области в местную полицию обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что в одном из детских лагерей в городе Бердянск, вожатый совершал развратные действия в отношении ее 10-летней дочери.
На место происшествия немедленно прибыли руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции.
Правоохранители в присутствии родителей и психолога опросили потерпевшую и выяснили, что утром 12 августа, вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки. Думая, что дети спят, он снял с одной девочки белье, начал касаться ее половых органов и фотографировать свои действия на телефон.
Сотрудника лагеря задержали. Им оказался 18-летний житель Киева, студент одного из вузов столицы.
"Следователями решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения — содержание под стражей. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", — отметили в полиции.
Напомним, что в Харькове на проспекте Московский 36-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он, угрожая ребенку убийством, требовал, чтобы он показал свои половые органы.