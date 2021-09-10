Снял на камеру спальни: в Ровно оштрафовали солдата за то, что показал в Instagram военную часть

Снял на камеру спальни: в Ровно оштрафовали солдата за то, что показал в Instagram военную часть

На солдата составили протокол о военном административном правонарушении.

Суд оштрафовал солдата, который снял на камеру телефона территорию и спальные помещения воинской части А1671, которая дислоцируется в Ровно. Соответствующее видео мужчина разместил в соцсети Instagram. Такие действия военнослужащего расценили как небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода.

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Соответствующий приговор вынес Ровенский горсуд. Как говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, на солдата составили протокол о военном административном правонарушении. Во время заседания суда солдат признал свою вину и получил минимальный штраф, предусмотренный санкцией статьи — 2465 грн. Также он еще должен оплатить 454 грн судебного сбора.

"Вина в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, в частности, протоколом о военном административном правонарушении, пояснительной запиской от 5 июля 2021 года и другими материалами дела", — говорится в постановлении.

Несмотря на то, что военный признал вину, он еще возможность подать апелляцию до 13 сентября.

Напомним, полиция взялась за 18-летнего жителя Ровенской области, который распространил в соцсети видео, которое вызвало волну возмущения.

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