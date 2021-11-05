Снял на видео и отправил в Instagram: на Буковине наказали парня, который изнасиловал 9-летнего ученика

Когда директор школы узнал об инциденте, сразу обратился в полицию.
В Черновицкой области суд на 6 лет лишения свободы осудил 17-летнего подростка, изнасиловавшего 9-летнего мальчика.
Об этом говорится в решении Черновицкого апелляционного суда.
Инцидент произошел в с. Веренчанка Черновицкой области. Подростки увидели на улице малолетнего мальчика и пригласили его поиграть в карты. Тогда подозреваемый приказал 9-летнему мальчику раздеться. После этого подросток изнасиловал малолетнего и снял все видео.
Парень в Instagram прислал видео изнасилования несовершеннолетнего своей знакомой. После этого это увидели школьники Веренчанской ООШ. Когда директор школы узнал об этом, сразу обратился в полицию.
Черновицкий апелляционный суд признал подростка виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы.
Читайте также:
- Мечтает стать полицейским и иметь любящую семью: 15-летний Богдан ищет родителей
- Могла сделать отличную сольную карьеру за границей: что известно об украинке, трагически погибшей в Бельгии
- Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: в Киеве нуждается в помощи семья учительницы, которая умерла от коронавируса