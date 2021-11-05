Снял на видео и отправил в Instagram: на Буковине наказали парня, который изнасиловал 9-летнего ученика

Снял на видео и отправил в Instagram: на Буковине наказали парня, который изнасиловал 9-летнего ученика

Когда директор школы узнал об инциденте, сразу обратился в полицию.

В Черновицкой области суд на 6 лет лишения свободы осудил 17-летнего подростка, изнасиловавшего 9-летнего мальчика.

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Об этом говорится в решении Черновицкого апелляционного суда.

Инцидент произошел в с. Веренчанка Черновицкой области. Подростки увидели на улице малолетнего мальчика и пригласили его поиграть в карты. Тогда подозреваемый приказал 9-летнему мальчику раздеться. После этого подросток изнасиловал малолетнего и снял все видео.

Парень в Instagram прислал видео изнасилования несовершеннолетнего своей знакомой. После этого это увидели школьники Веренчанской ООШ. Когда директор школы узнал об этом, сразу обратился в полицию.

Черновицкий апелляционный суд признал подростка виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы.

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