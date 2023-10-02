Снял секс-видео и опубликовал в Facebook: чем закончилась история любви на Закарпатье

В Закарпатской области судили местного жителя, который сначала снимал секс-видео со своей любимой, а год спустя все опубликовал в Facebook. История любви закончилась в суде.

Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 24 мая 2022 снял видео орального секса со своей партнершей. А 7 июня 2023 года он опубликовал его в Facebook.

Также он 11 августа 2022 на местном пастбище снял три фото, на котором была обнажена его любимая и 7 июня 2023 тоже это опубликовал в социальной сети. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Материалы дела / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он просил строго его не наказывать. Потерпевшая подтвердила обвинение, отметив, что не настаивает на лишении свободы для бывшего любовника.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 301 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив на 2 года и 6 месяцев испытательного срока.

Напомним, в Ивано-Франковской области пара занялась сексом возле ресторана, их застучала полиция.

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