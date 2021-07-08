Сняла деньги в банкомате: в Запорожье мужчина проследил за женщиной и ограбил (видео)

Сняла деньги в банкомате: в Запорожье мужчина проследил за женщиной и ограбил (видео)

Оперативники оперативно задержали грабителя.

В Запорожье женщину, которая сняла деньги в банкомате, ограбили в малолюдном месте. Неизвестный проследил за ней и напал, когда она зашла за магазин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В Запорожье поступило сообщение об ограблении 57-летней женщины. Неизвестный плеснул женщине в лицо из баллончика, сбил с ног и выхватил у нее сумку с телефоном и 5 тысячами гривен, которые она за несколько минут до этого сняла в банкомате. В результате нападения женщина получила травмы и ее забрала скорая.

Злоумышленник пытался так стремительно скрыться с места преступления, что потерял кроссовок.

"Потерпевшая смогла описать приметы напавшего и указала направление, в котором он убегал. Полицейские, отработали прилегающую территорию и блокировали все возможные пути для побега. Кроме того, они изучили видео с камер наблюдения на домах. На записи одной из них было установлено, что злоумышленник, зашел в подъезд многоэтажного дома на улице Северо-Кольцевая", — сообщают в полиции.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители также обнаружили, что злоумышленник следил за женщиной еще с момента снятия денег в банкомате.

Подозреваемого в ограблении задержали. Им оказался 26-летний житель Мелитополя. У мужчины правоохранители изъяли баллончик слезоточивого действия.

Мужчине грозит срок за разбой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Тернополе магазин полу фабрикатов дважды ограбили за одну ночь. Первые воры украли деньги из кассы, другой — пельмени.

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