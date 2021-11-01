"Сняла крестик и попросила прощение у знакомых": в Днепре уволенная библиотекарь покончила с собой

"Сняла крестик и попросила прощение у знакомых": в Днепре уволенная библиотекарь покончила с собой

Женщина много лет работала в библиотеке, но заведение расформировали, а женщину уволили.

В Днепре женщина покончила с собой из-за увольнения. Ее тело обнаружили в местном водоеме.

О причинах самоубийства женщины рассказала в соцсети ее крестница, сообщает "Днепр Info".



В Днепре 29 октября в воде на Монастырском острове нашли тело 49-летней Марии Самойловой, которая 27 октября босиком и легко одетая вышла из своего дома на улице Флотской и пропала. Знакомые женщины утверждают, что она решилась на такой шаг из-за освобождения и безвыходного положения.

Об этом под публикацией о трагедии, которая произошла с женщиной, написала девушка по имени Анна, которая назвалась крестницей покойной.

"Моя крестная работала в библиотеке на улице Рабочей вместе с моей мамой. У нее никого не было из близких родственников. 28 октября библиотеку расформировали, мою маму и Машу уволили. Это на нервной почве произошло из-за безысходности. Мы просто не ожидали, что так случится. 29 октября должны были везти ее в больницу на обследование, но не успели", — сообщила Анна.

По словам крестницы женщины, у нее дома на столе нашли молитвенник и нательный крестик.

"Она его никогда не снимала. Накануне она звонила всем, кого знала, и просила прощения", — рассказала девушка.

Напомним, что в Днепре 29-летний мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с 13 этажа многоэтажки. Во время прыжка он упал на чердак.

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