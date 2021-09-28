"Сняла проклятие" за 600 тысяч гривен: мошенница выманила у пенсионера с Полтавщины более полумиллиона

"Сняла проклятие" за 600 тысяч гривен: мошенница выманила у пенсионера с Полтавщины более полумиллиона

Полиция пытается разыскать "знахарку".

На Полтавщине мошенница обманула пенсионера на более чем полмиллиона гривен. Женщина выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег.

Как рассказали в полиции области, жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В воскресенье, 26 сентября, в его двор зашла неизвестная женщина, которая, под предлогом зняттия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.

По данному факту следственным полиии решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас павоохоронци пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь злоумышленницу к юридической ответственности.

Чтобы избежать таких ситуаций в полиции советуют:

не впускать незнакомцев в свои дома;

не общаться с незнакомцами, особенно когда вам предлагают "снять порчу";

при малейшем подозрении — сообщайте правоохранителей.

"В государстве не проводят замены денег "старые на новые", тем более дома, а лица, которые навязчиво предлагают "снять порчу", это — мошенники. Берегите себя и свои сбережения. Обсудите эту информацию с пожилыми людьми, которые, по статистике, находятся в зоне наибольшего риска", — подытожили в полиции.

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