"Сняла проклятие за 7 тысяч долларов": в Одессе разоблачили гадалку-рецидивистку

В Одессе разоблачили "гадалку", которая обманывала местных якобы снимая "проклятие". За свои услуги она просила у людей 7 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области

Там рассказали, что правонарушительница на улице "втрилась" в доверие к потерпевшим, убеждая, что им "поделано" и предлагала снять проклятие. Сам ритуал она проводила уже в квартире на деньгах, которую потом забирала с собой.

В частности, 45-летняя одесситка на улице представилась 75-летней пенсионерке знакомой ее дочери и во время беседы сообщила, что на дочь наведена "порча", однако она может провести обратный ритуал.

"Поверив незнакомцы, пожилая дама пригласила ее в квартиру, где та взялась "снимать проклятие". Для проведения ритуала ей понадобились все средства, которые были в доме. Хозяйка отдала "гадалке" 7000 долларов и 19000 гривен. Завершив "спасительный" ритуал, завернула средства в полотенце и сказала положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тихонько забрала их с собой", — говорится в сообщении.

В Одессе разоблачили гадалку-рецидивистку

Когда женщина заметила, что деньги исчезли, она рассказала все внуку, тот в свою очередь обратился в полицию, которая уточнила, что, кроме вышеупомянутого мошенничества, ею совершено еще четыре аналогичных преступления.

Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли более 12 тысяч долларов, более 2,5 тысячи евро, более 80 тысяч гривен и другие вещественные доказательства.

Ей уже сообщили ей о подозрении в совершении одного преступления по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Николаевской области задержали "интернет-детективку", которая обманула более 500 семей бойцов ВСУ.

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