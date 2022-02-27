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Сняли наши флаги: Новая Каховка полностью под контролем вражеских войск

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Сняли наши флаги: Новая Каховка полностью под контролем вражеских войск

Самая сложная ситуация в селах Казачьем и Веселом.

В Херсонской области русские войска взяли под контроль Новую Каховку.

Об этом "Общественному" сообщил городской голова Владимир Коваленко.

"Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий. Самая сложная ситуация в селах Казачьем и Веселом, они практически разрушены", — рассказал Коваленко.

Ранее стало известно, что под Херсоном российские кафиры накануне расстреляли автомобиль мчавшейся за одним из раненых украинских военных. На Антоновском мосту продолжался адский бой. Вражеская техника двигала со стороны Крыма. Но прийти смогла не вся. Наши бойцы превратили ее в металлолом.

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