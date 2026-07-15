Сняли преступление на "подаренный" телефон: в Тернополе бывшего пастора подозревают в изнасиловании двух девочек

Место преступления / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

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В Тернополе правоохранители сообщили о подозрении 64-летнему местному жителю, которого следствие считает причастным к сексуальному насилию в отношении двух малолетних девочек. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 9 июля около 17:30 в лесополосе одного из микрорайонов Тернополя. Пострадавшими девочки в возрасте 10 и 12 лет.

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© ГУ Нацполиции Тернопольской области

Как отмечают в прокуратуре, мужчина, работающий кочегаром и ранее являвшийся пастором одной из религиозных организаций Тернополя, находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, он последовал за детьми, которые шли по тропе через лесополосу, и пообещал им деньги и мобильный телефон за проведенное вместе время. Правоохранители утверждают, что, осознавая малолетний возраст девочек, он совершил в отношении них сексуальное насилие.

© ГУ Нацполиции Тернопольской области

Девочки сняли преступление по телефону

По информации прокуратуры, во время происшествия девочки снимали действия мужчины на мобильный телефон, который тот передал им в качестве обещанного вознаграждения. На следующий день родственник детей заметил новый гаджет и обнаружил на нем видеозапись, после чего обратился в милицию.

© ГУ Нацполиции Тернопольской области

64-летнему тернополянину сообщили о подозрении по части 4 статьи 152 (изнасилование) и части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование проводят следователи Тернопольского районного управления полиции.

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Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее в Одесские области серийного насильника 13 мальчиков приговорили к 15 годам за решеткой — через возраст закон не позволяет применить пожизненное заключение.

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