"Сняли с маршрутки": в Запорожье мобилизовали мужчину, который продолжал отсрочку по уходу за женой

Его жена имеет проблемы со зренией и вторую группу инвалидности. Муж как раз подал документы для отсрочки по уходу

В Запорожье "сняли с маршрутки" и мобилизовали мужчину, который на тот момент должен был продолжить отсрочку по уходу за женой, имеющей вторую группу инвалидности.

Об этом пишет "Суспільне Запоріжжя".

У мужчины были при себе справки о том, что сейчас занимается переоформлением документов на продление отсрочки. Его жена Татьяна из-за проблем со зрением не может обходиться без посторонней помощи и имеет вторую группу инвалидности.

Такие аргументы не убедили ТЦК. Максим был мобилизован и направлен в воинскую часть. Татьяне сообщили, что ее мужа мобилизовали, поскольку у него не было необходимых документов. Аргумент, что он не мог иметь при себе эти документы, ведь сдал их для оформления отсрочки, ТЦК проигнорировал.

У Татьяны проблемы со зрением. У нее – атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки, миопия, амблиопия, хориоретинальная дистрофия.

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"Я самостоятельно не могу перейти улицу, скупиться в магазине, "сесть" на транспорт. А самое страшное, что когда ночью раздается тревога — я не могу выйти из дома, потому что в темноте совсем не вижу. У нас есть погреб, в котором мы прятались. Но это было на муже", – рассказывает она.

Мать Татьяны – пожилой человек, имеющий немало заболеваний, в результате которых появились когнитивные нарушения, в частности, потеря памяти. Мать мобилизованного Максима после лечения онкологии и имеет гипертоническую болезнь и болезнь сердца.

Что говорят юристы

"Поскольку, если военнообязанный имеет действующую отсрочку, или даже если бы он ее и не имел, но подал пакет документов на эту отсрочку, то... четко предусмотрено, что до рассмотрения этого заявления комиссией военнообязанного не имеют права мобилизовать", – говорит адвокат Ольга Зелинская.

Она заметила, что Максим Чуприн был мобилизован тем же районным ТЦК, в который он и подал заявление на отсрочку.

Что теперь делать мобилизованному

Адвокат советует новоиспеченному военному подать своему непосредственному командиру рапорт на увольнение. Но рассмотрение рапорта может затянуться на три месяца.

Также она призывает обжаловать действия ТЦК через суд, "чтобы в дальнейшем привлечь тех людей, которые нарушали закон, к ответственности".

Ранее адвокат объяснила, в каком случае могут продлить отсрочку от мобилизации автоматически.

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