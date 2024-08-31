Сняли с рейса и мобилизовали: ТЦК прокомментировал ситуацию с водителем автобуса в Яремче

В ТЦК заявили, что мобильная группа действовала в рамках полномочий и не создала препятствий для продолжения движения туристического автобуса.

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки опроверг сообщения в СМИ о якобы неправомерном задержании водителя туристического автобуса в городе Яремче мобильной группой оповещения.

Об этом говорится в сообщении на странице Ивано-Франковского ТЦК и СП в социальной сети Facebook.

"При проведении мобилизационных мероприятий мобильной группой Надворнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил правила воинского учета и не имеет права на отсрочку или бронирование. Учитывая это, гражданину предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он добровольно согласился", – говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что по результатам военно-врачебной комиссии мужчину признали годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

Эта ситуация получила дополнительную огласку из-за того, что пассажиры и второй водитель утверждали, что мужчину забрали вместе с ключами и деньгами на горючее, что сделало невозможным продолжение движения автобуса до места назначения. Эту информацию в ТЦК категорически опровергли.

"Дополнительно сообщаем, что туристический автобус продолжил движение и доставил пассажиров к месту назначения, поскольку находившийся на данном рейсе резервный водитель получил ключи и средства на топливо", — заявили в ТЦК.

В ТЦК также отметили, что неприятная ситуация произошла из-за нарушения правил воинского учета как самим водителем, так и перевозчиком.

"Отмечаем, что перевозчики удаленных туристических маршрутов должны соблюдать правила воинского учета и действующего законодательства. В частности, направлять в ТЦК данные о забронированных водителях, имеющих право на отсрочку, и не подвергать их опасности", — говорится в сообщении Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, одна из туристок сообщила журналистам, что в городе Яремче работники ТЦК забрали водителя туристического автобуса во время остановки на АЗС, из-за чего 50 пассажиров и сын водителя остались под открытым небом.

Читайте также: