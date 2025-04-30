Снятие брони с медиков: в Минобороны сделали разъяснение

Некоторые врачи в Украине потеряют бронь / © Credits

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Разбронирование медицинских работников, о котором ранее сообщили в СМИ, касается только специалистов дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны уточнили, что речь идет о должностях:

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санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),

фельдшеров,

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности «лечебное дело (семейный врач)» по контракту сроком 1 год.

В военном ведомстве добавили, что причиной такого решения стал дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, предусматривающего 100% бронирование медиков.

«Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель – не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.