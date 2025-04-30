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- Украина
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Снятие брони с медиков: в Минобороны сделали разъяснение
В Министерстве обороны назвали должности, которых будет касаться разбронирования.
Разбронирование медицинских работников, о котором ранее сообщили в СМИ, касается только специалистов дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны уточнили, что речь идет о должностях:
санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),
фельдшеров,
военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности «лечебное дело (семейный врач)» по контракту сроком 1 год.
В военном ведомстве добавили, что причиной такого решения стал дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, предусматривающего 100% бронирование медиков.
«Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель – не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.