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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Снятие брони с медиков: в Минобороны сделали разъяснение

В Министерстве обороны назвали должности, которых будет касаться разбронирования.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Врачи

Некоторые врачи в Украине потеряют бронь / © Credits

Разбронирование медицинских работников, о котором ранее сообщили в СМИ, касается только специалистов дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны уточнили, что речь идет о должностях:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),

  • фельдшеров,

  • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности «лечебное дело (семейный врач)» по контракту сроком 1 год.

В военном ведомстве добавили, что причиной такого решения стал дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, предусматривающего 100% бронирование медиков.

«Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель – не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.

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