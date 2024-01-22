Снятие ограничений для украинских фермеров и производителей: Шмыгаль встретился с Туском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился 21 января со своим польским коллегой Дональдом Туском. В ходе переговоров они затронули многие вопросы двустороннего сотрудничества, а именно свободное движение товаров через границу, развитие приграничной инфраструктуры и сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграмм-канале.

"Украина ожидает от Польши шагов по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей. (...) На сегодняшний день вопрос решен, граница разблокирована и совместная работа дает результат", — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что со своей стороны Украина пообещала сделать все, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков.

"Мы ожидаем, что и Польша предпримет шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей", — добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии.

В свою очередь, Туск заявил, что прекращение блокады на границе и внедрение полезных механизмов для польских перевозчиков, возвращающихся с пустыми грузовиками из Украины, помогли в решении этого вопроса.

Он также отметил, что Польша оценит предложенные Украиной механизмы верификации и найдет выход, подходящий аграриям обеих стран.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский встретил премьер-министра Польши Дональда Туска, прибывшего в Украину с рабочим визитом. Это первый визит Дональда Туска в должности главы правительства в государство вне Евросоюза. Зеленский отметил, что благодаря поддержке Украины обязательно устоит свобода Польши.

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